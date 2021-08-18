Partide başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla oldu
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Partide başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla oldu

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 16 yaşındaki İkranur Türksoy, parti için gittiği arkadaşının evinde 17 yaşındaki B.A tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Kısa sürede yakalanıp tutuklanan şahıs, ilk ifadesinde genç kızı tanımadığını, tüfeğin yanlışlıkla ateş aldığını söyledi.

İlçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda önceki gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle İkranur Türksoy'u (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Berat A.'nın ardından ev sahibi Osman Ç. de gözaltına alındı. Berat A.'nın, emniyette verdiği ifadesinde, tüfeği temizlerken birden ateş alarak, Türksoy'a isabet ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Osman Ç.'nin ise olay sırasında evde olduğunu ancak Türksoy'un ölümüyle ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berat A. ve Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İkra Nur Türksoy'un cenazesinin ise yarın Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yamaçlı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u tanımadığını söyledi.

Partide başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla oldu
Eğlenmek için evine gittiği genç kızı, pompalı tüfekle öldürdü
Eğlenmek için evine gittiği genç kızı, pompalı tüfekle öldürdü
Haber Yorumları (1)
SÜMBÜLZADE VEHBİ : 16 yaşında kız ve parti 17 yaşında genç ise pompalı ile geliyor. harbiden bitmişiz biz yazık
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