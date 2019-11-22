Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı

22.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:44

Yaptığı her hareket ve paylaşımlarından sonra gündem olmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gece Asmalımescit'te düzenlenen bir deodorant markasının partisine katılan isimler arasındaydı.

YIRTIK ÇORAPLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Parti bittikten sonra mekan çıkışı görüntülenen Tilki, giyim tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Partiden güneş gözlüğü ile çıkan Tilki ayaküstü gazetecilerin sorularını cevapladı. O sırada genç şarkıcının yırtılmış çorapları göze çarptı.

SEVGİLİ SORUSU SİNİRLENDİRDİ

Son günlerde özel hayatıyla da çok konuşulan Aleyna Tilki, aşk sorusuna sinirlendi. Habertürk'ün haberine göre, davete yakın arkadaşı ressam Haluk Akakçe ile gelen Tilki, gazetecilerin, "Sevgiliniz Kadir Bey size eşlik edecek mi?" sorusuna "Şu an anlaştığım yapım şirketinin heyecanını yaşıyorum. Bunu sormak çok hoş olmadı, çok önemli bir anlaşma yaptık. Çok heyecanlıyım" cevabını verdi.