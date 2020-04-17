Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam hayatını kaybetti. Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı.

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars Tan, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam hayatını kaybeden Pars Tan için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı. PARS'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GERİYE BU KARELER KALDI 8 yaşındaki Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı. İşte o fotoğraflar: ## 13134367##