Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı - Magazin
Ebru Şallı, Pars Tan, Manken, Magazin

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı

Ebru Şallı'nın yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam hayatını kaybetti. Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı.

17.04.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 22:04
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı

Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın, eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars Tan, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam hayatını kaybeden Pars Tan için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi. Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamadı.

PARS'IN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN GERİYE BU KARELER KALDI

8 yaşındaki Pars'ın hayatını kaybetmesinin ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı.

İşte o fotoğraflar:

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı

## 13134367##

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı

İlgili Haberler

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?
Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru şallı kaç yaşında, nereli?
Lenfoma nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir? Lenfoma tedavisi nasıl yapılır? Lenf kanseri nedir? Lenfoma neden olur?
Lenfoma nedir? Lenfoma belirtileri nelerdir? Lenfoma tedavisi nasıl yapılır? Lenf kanseri nedir? Lenfoma neden olur?
Harun Tan kimdir? Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kaç yaşında, nereli?
Harun Tan kimdir? Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (6)
500
ARTVİNLİ: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AVNİ: haberciye haber vermek yetişir vesselam..
Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
AVNİ: Gül bağçemi gör,baharımı anla..
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
AVNİ: YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHİM YA KAVİ YA KADİR..
Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
AVNİ: Allahü Ekber...
Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
AVNİ: Hak Teala Rahmet eylesin.bu dünya işte böyle.dünya yalan dünya.
Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Magazin
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Magazin
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı Magazin
Ebru Şallı'nın hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Aile arasında ipler geriliyor! Fahriye, görümcesini sildi Magazin
Aile arasında ipler geriliyor! Fahriye, görümcesini sildi
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı Magazin
Selena'nın kıvırcık saçlı güzeli Kıvılcım, değişimiyle hayran bıraktı
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Magazin
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Karantinada en dikkatsiz davrandığı anı anlatan Oğuzhan Koç: Yemek getiren kargocuyla sarılıp öpüştük
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun 'Anneme aşığım' dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım
Survivor Berkan'ın sevgilisi Miss Turkey Güzeli çıktı
Survivor Berkan'ın sevgilisi Miss Turkey Güzeli çıktı
Takipçilerine yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı
Takipçilerine yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı
Karantinadaki Buse, eşine evde doğum günü sürprizi hazırladı
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı
Avşar kızı, Ronaldo'nun başlattığı meydan okumaya karşı koyamadı
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zuhal Topal, gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Hakkı Saruhan Oluç Meral Danış Beştaş
Magazin Harun Tan Halil Sezai Hande Yener Şeyma Subaşı
Spor Abdullah Avcı Ivan Obradovic Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu Pedro Rodriguez Ledesma
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 22:21:47. #1.15#
title