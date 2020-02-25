Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
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Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

Balıkesir'de bir kadının parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

25.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:25
Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

'de bir kadının parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Kent merkezinde yaşayan Esma , parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Balıkesir Devlet Hastanesine gelerek yardım istedi.

Yapılan incelemelerin ardından yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hastaneye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, Çabuk'un parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu keserek çıkardı.

Çabuk, yüzüğü parmağından keserek çıkartan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
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