Parlamento Muhabirleri Derneğinden Meclis'in açılışının 100. yılı mesajı Açıklaması Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

PMD'den yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal ve dava arkadaşlarının önderliğinde 23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin 100 yaşına bastığı belirtildi.

Açıklamada, Büyük Millet Meclisi'nin, 100 yıl önce işgalcilere karşı, milli iradeyi temsilen ulusal kurtuluşun ilk adımı olarak açıldığı, ilk hedefinin, vatanın kurtuluşu, özgürlüğün ve bağımsızlığın tüm dünyaya ilanı olduğu hatırlatıldı.

Atatürk başta olmak üzere tek vücut olan milletin, vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusuyla giriştiği Kurtuluş Savaşı'nın, Meclis'ten yönetildiğine, devrimci, yurtsever, antiemperyalist direnişin, Meclis'te örgütlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düşmanı yenen, savaşı kazanan, gaziliğe ulaşan irade, o Meclis'te oluşturuldu. Demokratik, laik, hukuk devletine dayalı modern Cumhuriyet'in temelleri o Meclis'te atıldı. Ulusal egemenlik ruhu o Meclis'te vücut buldu. Bir milletin karakteri olarak tarihe o Meclis'te kazındı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet, o Meclis'te taçlandırıldı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu o Meclis tarafından dünyaya haykırıldı. Çağdaş Türkiye'nin temelleri o Meclis'te atıldı. Kuruluş gününü çocuklara bayram olarak hediye eden de o Meclis'in Kurucu Başkanı oldu.

100 yıl önce milli iradeyi temsilen tam bağımsızlık adına Büyük Millet Meclisi'ni açan başta Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere o günden bugüne tüm emeği geçenleri saygı, özlem ve minnetle anıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kıvançla kutluyoruz. Nice 100 yıllara Türkiye Büyük Millet Meclisi, nice 100 yıllara Cumhuriyet."

Kaynak: AA