Parkta tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, Cengiz Yavuz (55) parkta tartıştığı kişiler tarafından dövülüp, bıçaklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, Cengiz Yavuz (55) parkta tartıştığı kişiler tarafından dövülüp, bıçaklandı. Yavuz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Hasanağa Bahçesi'nde meydana geldi. Cengiz Yavuz parkta otururken yanına 4 kişilik bir grup geldi. Burada Yavuz ile grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Grup önce Cengiz Yavuz'u dövdü, ardından da içlerinden biri tarafından koltuk altından bıçaklandı.

Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'u ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Cengiz Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK