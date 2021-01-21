Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş
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Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş

21.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:05

Adana'da iki gün önce parkta başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş olarak bulunan cesedin Metin Küçükyen'e ait olduğu belirlendi. Küçükyen'in 200 bin liralık borcunu ödemediği gerekçesiyle Fırat Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Önceki gün sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Ege Bagatur Caddesi'ndeki parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Başından ve göğsünden tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi. Ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla cesedin Metin Küçükyen'e ait olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Parkta cesedi bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş

ÖLDÜRÜP İŞE GİTMİŞ

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Küçükyen'in en son Fırat Ç. ile görüştüğünü, aralarında husumet olduğu bilgisine ulaştı. Adana Metal Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çalıştığı belirlenen Fırat Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Parkta cesedi bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş

"BANA 200 BİN TL BORCU VARDI"

Olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi işe gittiği saptanan Fırat Ç. ifadesinde, "Bana 200 bin lira borcu vardı. Konuşmak için parka çağırdı. Buluştuğumuzda bana hakaret edip yerden aldığı taşla saldırdı. Ben de tabancayla vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları (4)
OSMAN: Şaşırdık mi...hayir... yer adana..birgunde haber olmasin
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SAMSUNLU: Şimdi hiç alamıycan gitti para
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TEMEL: Dogru ifade verseydi neye karsilik borcu oldugunu soylerdi. Tamamen uydurmus cubuk kraker.
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