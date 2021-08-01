PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
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PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada Umutcan Sapan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, parkta alkol aldıkları ileri sürülen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada Umutcan Sapan (23) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Doğanay Mahallesi 91103 Sokak'ta bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol aldıkları ileri sürülen Umutcan Sapan, Semih Ömercan Sapan (31) ile Samet T.(28) ve Mehmet Kağan T.(28) arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Umutcan Sapan göğsünden ve diğer 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Umutcan Sapan ve Semih Ömercan Sapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Samet T. ve Mehmet Kağan T. Katip Çelebi Üniveritesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırldı. Durumu ağır olan Umutcan Sapan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sapan'ın ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sapan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından ekiplerce parkta inceleme yapılırken, davul, sopa çok sayıda içki şişesi ve saat gibi malzemeler dikkat çekti. Yapılan araştırmada hastanede tedavisi süren Samet T. ve Mehmet Kağan T.'nin şüpheli olduğu taburcu olduktan gözaltına alınacakları bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
PARKTA BIÇAKLI SOPALI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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