Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor
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Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor

Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haliliye Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve şehrin değerlerinin tanıtıldığı kimlikli parklar kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı tamamlanan parka, Şanlıurfa Üzümünün maketleri yerleştirildi.

Haliliye Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve şehrin değerlerinin tanıtıldığı kimlikli parklar kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı tamamlanan parka, Şanlıurfa Üzümünün maketleri yerleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın projelerinden olan Kimlikli Parklarla Şanlıurfa'nın değerleri parklarda tanıtılıyor. Geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Mahallesinde yapılan Göbeklitepe ve Şanlıurfa Fıstığı maketlerinin bulunan temalı parklara, Ahmet Yesevi Mahallesinde bir yenisi daha eklendi. Yapımı tamamlanan 20 bin 681 metrekarelik Üzüm Parka, Şanlıurfa Üzümünü tanıtmak adına hazırlanan iki adet üzüm maketinin montajı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, alınan güvenlik önemleri altında tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği parkta, Canpolat'ta, beraberinde Başkan Yardımcısı Emin Aslan ve teknik ekiple incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Canpolat, parkta bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ahmet Yesevi Mahalle sakinleri, mahallelerine kazandırılan park için Başkan Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor
Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor
Parklarda Şanlıurfa'nın Üzümü tanıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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