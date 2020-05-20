Parklar, oyun alanları ve denizler miniklerle doldu
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Parklar, oyun alanları ve denizler miniklerle doldu

Parklar, oyun alanları ve denizler miniklerle doldu Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta oldu.

20.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:06

Parklar, oyun alanları ve denizler miniklerle doldu

ORDU - Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında sokakta oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kontrollü sosyal hayat takvimi gereği 15 yaş altı çocuklar sokaklara çıkarak aileleriyle doyasıya eğlendi. Ordu'nun Ünye ilçesinde birçok minik çocuk özellikle park, bahçe, sahil şeridi ve denizi tercih ederken bazı çocuklar ise dondurma yemenin keyfini aldı. Ailelerin sosyal mesafe konusunda dikkatli olduğu sınırlama saatleri içerisinde çocuklar doyasıya eğlenirken, ailelerde onlarla beraber güneşli havanın tadını çıkardı.

İki çocuğuyla beraber parkta onlarla vakit geçiren Murat Alp, "Evde çocukların canı sıkıldığı için dışarı çıkıyoruz. Onlar da biz de çok mutluyuz. Hava güneşli olmasından dolayı dışarı çıkma olmadığı zaman bunalıyoruz ama evde yapacak bir şey yok. Ancak büyük kızım okula gittiği için ona bol bol evde etkinlik yaptırıyoruz. Öğretmeniyle internet üzerinden görüşerek eğitimlerine devam ediyor. Tabii, biz de annesiyle beraber yardımcı oluyoruz" dedi.

Sokağa çıkma sınırlaması içerisinde kardeşleriyle dışarıya çıkan 10 yaşındaki Ecrin Aleyna Elveren, "Bizim evimiz güneşli olduğu için birazda bunalıyoruz. Evdeyken öğretmenlerimizle canlı yayına geçerek eğitimlerimize devam ediyor ve whatsapp gruplarımızla arkadaşlarımızla iletişime geçiyoruz. Dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Fatsa'dan Ünye'ye çocuklarını gezdirmek için gelen Cengiz Kaburga, "Evde durumlar biraz vahim. Çünkü virüsten dolayı evde mecbur kaldık. Bizde çalışıyoruz. Tabii çocuklarımızda bu günlük izinli olduğu için onlara eşlik ediyoruz. Yasak sınırlaması içinde istedikleri oyuncakları aldık. Evde parka benzer alanlar oluşturduk" diye konuştu.

Çocuklarla beraber doyasıya top oynayan bir diğer baba Yaşar Erken ise, "Bugüne kadar evde beklemek virüsten dolayı bayağı bir sıkıcı geçti. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar evde tuttuk. Gönülleri olsun diye onları parka getirdik ve diğer çocuklarla beraber maç oynadık. Evde olduğumuz zaman ders çalışıyoruz beraber. Kurallara uymaya dikkat ediyoruz. Çocuklarımız genellikle balkondan bakıyorlar. Devletimizin vermiş olduğu kural boyunca çıkılmayacaksa çıkılmayacağını kendileri de biliyorlar" diye konuştu.

Miniklerin izin verildiği saatler arasında ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı devriye gezdi.

Parklar, oyun alanları ve denizler miniklerle doldu

Kaynak: İHA

Manşet

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