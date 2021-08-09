Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(Cihan Atik/İHA)

Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakinthos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Avcılar'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina adeta enkaza döndü
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Yonca Evcimik Şahan Gökbakar
Spor Metin Oktay Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 18:09:57. #1.16#

title