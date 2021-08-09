Parke fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir parke fabrikasında yangın çıktı. Çıkan dumanlar gök yüzünü kaplarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

(Cihan Atik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı