Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar
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Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar

08.12.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:23
Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park nedeniyle uyarılan sürücü, daha sonra 10 kişi ile birlikte geldiği istasyonun marketini bastı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park nedeniyle uyarılan sürücü, daha sonra 10 kişi ile birlikte geldiği istasyonun marketini bastı. Silah, muşta ve sopaların kullanıldığı olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Aralık günü akşam saatlerinde Erenler ilçesi Modern Sanayi'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde uygunsuz şekilde tankerini istasyona park eden C.B., market işletmecisi S.Y. tarafından uyarıldı. C.B. ve S.Y. arasında yaşanan kısa bir tartışmanın ardından taraflar ayrıldı. Akşam saatlerinde C.B., yanına aldığı H.B., E.B., E.B., E.B., Y.B. ve kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişiyle akaryakıt istasyonunun içerisinde bulunan marketi yanlarında getirdikleri silah, muşta ve sopalarla  bastı. Bu sırada H.B., market işletmecisi S.Y.'yi göğsünden ve sağ ayağından, A.A.'yı ise kasık bölgesinden silah ile yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan S.Y.'yi diğerleri de muşta ve sopalarla başına vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan S.Y. ve A.A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.B.  ve yanındakiler de olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan market işletmecisi S.Y. taburcu edilirken, arkadaşı A.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrasında gözaltına alınan C.B. ile birlikte bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  SALDIRI ANI KAMERADA 

C.B. ile yanındakilerin ellerinde silah ve sopalarla istasyona gelerek 2 kişiyi yaraladığı olayın görüntüleri iş yerinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin akaryakıt istasyonuna ellerindeki silah ve sopalarla koşarak gelmesi, S.Y. ile A.A.'yı yaraladıktan sonra olayı ayırmak için bölgeye gelen vatandaşları uzaklaştırmaları yer alıyor. Polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmaları, yaralılara müdahale edip inceleme başlatması da kameraya yansıyan görüntüler arasında. Cep telefonuna kaydedilen bir diğer görüntüde ise sağlık ekipleri tarafından yerde yatan yaralı, ambulansa götürülüyor.


- Sakarya
Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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