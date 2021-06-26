Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü
ANKARA Nallıhan ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürmeyi başardı.
ANKARA Nallıhan ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürmeyi başardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Nallıhan İlçesi Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında meydana geldi. Ahmet Göktaş'a ait 06 NDE 10 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobile, görev dönüşü olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık personeli Osman Yorulmaz müdahale etti. 112 çalışanı Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı. Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen