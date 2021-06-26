Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü

Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü
Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Haberler | Güncel

ANKARA Nallıhan ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürmeyi başardı.

ANKARA Nallıhan ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan otomobili, görevden dönen 112 Acil Sağlık görevlisi Osman Yorulmaz yangın söndürme tüpüyle söndürmeyi başardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nallıhan İlçesi Nasuhpasa Mahallesi Şehit Hulki Beydili Kavşağında meydana geldi. Ahmet Göktaş'a ait 06 NDE 10 plakalı otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobile, görev dönüşü olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık personeli Osman Yorulmaz müdahale etti. 112 çalışanı Yorulmaz, ambulanstan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobili söndürmeyi başardı. Yorulmaz'ın yangına müdahale anları, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 


Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Kalbine 13 santim korkuluk giren çocuğa sedye üzerinde hayat kurtaran müdahale
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Deniz Poyraz Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Cem Yılmaz Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeyken yanan otomobili, görevden dönen 112 çalışanı söndürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 22:33:56. #1.15#

title