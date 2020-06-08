Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, motosikletiyle park halindeki traktöre çarpan üniversite öğrencisi Mehmet Emre Gümüş (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi
08.06.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:46

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, motosikletiyle park halindeki traktöre çarpan üniversite öğrencisi Mehmet Emre Gümüş (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4'üncü Sınıf Öğrencisi Mehmet Emre Gümüş, 6 Haziran gecesi, Türkmen Mahallesi'nden Ödemiş ilçe merkezindeki evine dönmek için 35 ZU 52 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Dikmen Caddesi'ndeki Çeşme Durağı'na geldiğinde ise motosikletiyle yol kenarında park halinde duran traktöre hızla çarptı. Başında kask olan Gümüş, ağır yaralandı. Sese koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kan tahlilinde 2.45 promil alkollü olduğu belirlenen Gümüş, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Gümüş'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Acı haberi alan Gümüş'ün her ikisi de öğretmen olan babası Abdullah Gümüş ile annesi Güliz Gümüş sinir krizi geçirdi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Ülkede son zamanlarda patlak veren kene vakaları için uzman isimden önemli uyarı: En riskli kısım saçlarımız
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Fenerbahçe'den teklif alan Okan Buruk, G.Saray'da çalışma hayali olduğu için kabul etmedi
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Hikmet Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Park halindeki traktöre çarpan motosikletli genç yaşamını yitirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:45:59. #1.14#
title