Park Halindeki Tırın Aküleri Çalındı

Park Halindeki Tırın Aküleri Çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde park halindeki tırın aküleri çalındı.

Park Halindeki Tırın Aküleri Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tırın aküleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Feyyaz Çolak, 55 K 5025 plakalı tırı Fatih Mahallesi Kale Sokak üzerine park etti. Park halinde bulunan tırın gece 2 aküsü hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. Sabah tırın yanına geldiğinde akülerin olmadığını fark eden Çolak, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri akü hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

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