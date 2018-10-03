Samsun'un Bafra ilçesinde park halindeki tırın aküleri çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Feyyaz Çolak, 55 K 5025 plakalı tırı Fatih Mahallesi Kale Sokak üzerine park etti. Park halinde bulunan tırın gece 2 aküsü hırsız veya hırsızlar tarafından çalındı. Sabah tırın yanına geldiğinde akülerin olmadığını fark eden Çolak, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri akü hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN