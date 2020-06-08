Park halindeki otomobile giren yılan paniğe yol açtı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobile girdiği ileri sürülen yılan paniğe yol açtı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobile girdiği ileri sürülen yılan paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park halinde olan otomobilin sürücüsü Mehmet Kaşlı, aracına yılan girdiğinin söylendiğini ve binemediğini belirterek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor bölümüne girdiği iddia edilen yılanı özel aparatlar kullanarak ortaya çıkarabilmek için seferber oldu. Polis ekipleri de otomobilin çevresinde önlem alarak kaldırım üzerinde her iki tarafa şerit çekerek vatandaşları araca yaklaştırmadı. Bir kişinin fotoğrafını çektiğini belirttiği yılanın iriliği ve cinsi hakkında görgü tanığı olan vatandaşlardan bilgi almaya çalışan itfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümünde, altında, lastiklerin çevresinde ve ara boşluklarda yaptığı uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara sinek ilacı sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de netice alınamayınca görevlilerin talebi doğrultusunda sürücü aracın motorunu çalıştırdı. Yılan tüm çabalara rağmen araçtan çıkarılamayınca, itfaiye ekipleri sürücünün otomobilini itfaiye teşkilatının da yer aldığı Beyşehir Belediyesinin kademesine götürmesini istedi. İtfaiye aracını takip ederek kademeye getirilen otomobilin altına giren itfaiye ekipleri, buradaki çalışmasında da yılana rastlayamadı. Bunun üzerine hortumla çamurluk bölümüne su tutularak yılan çıkarılmaya çalışıldı, bunda da başarılı olunamayınca sürücü çalışmalarının sonlandırılmasını isteyerek aracıyla evinin yolunu tuttu.

Otomobil sürücüsü Mehmet Kaşlı, aracıyla cadde üzerinde bir yakınını çay içmek amacıyla ziyaret ettiğini anlatarak, sohbet esnasında dışarıda bir otomobile yılan girdiğinin konuşulması üzerine iş yerinden dışarıya çıktığını ifade etti. Mehmet Kaşlı, daha sonra bahsi geçen yılanın girdiği söylendiği otomobilin kendi otomobili olduğunu ancak yılanı görmediğini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İHA