PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Yenişehir Mahallesi'nde dün gece Mehmet Kartal'a ait park halindeki 34 DJH 872 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.