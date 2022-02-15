PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

SİVEREK, ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yenişehir Mahallesi'nde dün gece Mehmet Kartal'a ait park halindeki 34 DJH 872 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mehmet Kartal, Otomobil, Siverek, Yangın, Güncel, Haberler

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