Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

06.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:21
Park halindeki otomobil alev alev yandı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobil ansızın yanmaya başladı. Yangında alevler bir anda otomobilin motor bölümünün üstünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürüken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince aracın sahibi ve plakasını tespit çalışmaları devam ediyor.


Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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