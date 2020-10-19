Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı

19.10.2020 20:12 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:48

Son dakika haberleri... Park halindeki otomobil alev alev yandı Gaziantep'te park halinde otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te park halinde otomobilde çıkan yangın yanındaki araca sıçradı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesi Pazar Mahallesi'nde Çarşı Camii yakınında bulunan boş bir alanda park halindeki otomobil elektrik aksamında oluşan arızadan dolayı alev aldı. Kısa sürede yandaki diğer otomobile de sıçrayan alevler, olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası her iki araçta kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı
Son dakika haber: Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 20:48:53. #1.14#
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