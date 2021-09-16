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Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar Beylikdüzü'nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar yakalandı Beylikdüzü'nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar aynı gün yakalandı.

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

Beylikdüzü'nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar yakalandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde park halindeki motosikleti çalana şahıslar aynı gün yakalandı. Şahısların daha öncede de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öğrenilirken, hırsızlık anları saniye saniye kameraya yansıdı.

stanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Pazartesi günü Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde H.Ç. isimli şahsa ait park halindeki motosikletin çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen A.T, O.G. ve Y.E.K. isimli yaşı küçük şahıslar aynı gün Yakuplu Mahallesinde bulunan iki ayrı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

O.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahısların çalmış oldukları motosikleti S.Y. isimli şahsa sattıkları belirlendi. çalışmaların devamında ise, S.Y. isimli şahıs Silivri'de ikametinde Yakalandı. Hırsızlığa konu motosikletin şüpheli şahsın ikametinin bahçesinde ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahısların 29.08.2021-13.09.2021 tarihleri arasında Beylikdüzü'nde meydana gelen 3 ayrı "Motosiklet Hırsızlığı" konusunun da faili oldukları öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Y. ile Y.E.K. isimli şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. A.T. ve O.G isimli şahıslar ise, tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

Park halindeki motosikleti böyle çaldılar
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