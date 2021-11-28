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Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Bursa'da uzun süredir hareket etmediği iddia edilen park halindeki minibüs alev aldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da uzun süredir hareket etmediği iddia edilen park halindeki minibüs alev aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Otosansit sanayi sitesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası olmayan ve uzun süredir hareket etmeyen minibüs yol kenarında park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Araçtan çıkan dumanları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Minibüsün alevlere teslim olduğu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Minibüs kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

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