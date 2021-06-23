Park halindeki araçta oturan çift, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice katledildi

İstanbul Büyükçekmece'de araç içinde bekleyen bir kadınla adamın yanına yaklaşan birkaç kişi, adamla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine kimliği bilinmeyen şahıslar adamı öldürdükten sonra, kadını kaçırarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, kadının cansız bedenini yol kenarında buldu. Talihsiz kadının bıçaklandıktan sonra hareket halindeki arabadan atıldığı belirlendi.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Gökhan Denli ile aynı yaşlardaki Adalet Bike parkın yanında bir araç içerisinde bekliyorlardı. İddiaya göre ikilinin yanına başka bir araçla birkaç kişi yaklaştı. Araçtan inen kişiler ile Gökhan Denli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Denli önce bıçaklandı ardından tabancayla öldürüldü.

GENÇ ADAM OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Sabah'ın haberine göre Denli'yi öldüren kişiler araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçırılan Adalet Bike'nin cansız bedenini yol kenarında buldu. Ekipler, Bike'nin bıçaklandıktan sonra hareket halindeyken araçta atıldığını belirledi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede Adalet Bike'nin vücudunda kesik ve yaraların olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli' nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.