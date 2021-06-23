Park halindeki araçta oturan çift, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice katledildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki araçta oturan çift, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice katledildi

Park halindeki araçta oturan çift, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice katledildi
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükçekmece'de araç içinde bekleyen bir kadınla adamın yanına yaklaşan birkaç kişi, adamla kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine kimliği bilinmeyen şahıslar adamı öldürdükten sonra, kadını kaçırarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çevrede inceleme yapan ekipler, kadının cansız bedenini yol kenarında buldu. Talihsiz kadının bıçaklandıktan sonra hareket halindeki arabadan atıldığı belirlendi.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana gelen olayda, 30 yaşındaki Gökhan Denli ile aynı yaşlardaki Adalet Bike parkın yanında bir araç içerisinde bekliyorlardı. İddiaya göre ikilinin yanına başka bir araçla birkaç kişi yaklaştı. Araçtan inen kişiler ile Gökhan Denli arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında Denli önce bıçaklandı ardından tabancayla öldürüldü.

GENÇ ADAM OLAY YERİNDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Sabah'ın haberine göre Denli'yi öldüren kişiler araçta bulunan Adalet Bike'yi de kendi arabalarına alıp kaçırdı. Ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis Denli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçırılan Adalet Bike'nin cansız bedenini yol kenarında buldu. Ekipler, Bike'nin bıçaklandıktan sonra hareket halindeyken araçta atıldığını belirledi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede Adalet Bike'nin vücudunda kesik ve yaraların olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı terk edilmiş halde buldu. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Adalet Bike ve Gökhan Denli' nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Şenol Güneş Okay Yokuşlu Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki araçta oturan çift, kimliği belirsiz kişiler tarafından vahşice katledildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 09:50:29. #1.13#

title