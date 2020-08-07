Park halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Park halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Giresun'un Keşap ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Park halindeki araçta çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

GİRESUN - Giresun'un Keşap ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 15.00 sıralarında Keşap ilçesinde bağlı Fındıklı Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki araç bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan araca müdahale etti. Vatandaşlar yangının alev alan aracın yakınındaki araçlara sıçramasından büyük endişe duydu. Aracın alev alev yanmasını izleyen mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Keşap Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA