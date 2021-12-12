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Park halindeki araçların farlarını çalan hırsız yakalandı

Park halindeki araçların farlarını çalan hırsız yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 8 olaya karışan far hırsızı Maltepe de yakalandı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 8 olaya karışan far hırsızı Maltepe de yakalandı. Farların değerinin 115 bin TL olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy, Kadıköy ve Ataşehir'de farklı tarihlerde otomobillerinin farları çalınan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 6 Aralık günü Maltepe'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi. Çalınan bir aracın farlarının 100 bin TL, diğerinin ise 15 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, far hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir araçtan 4 kişinin indiği ve park halindeki aracın farlarını yanlarında getirdikleri aletle söktükleri görülüyor. Yine başka bir aracın yanına gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin farlarını söküp kaçıyorlar. - İSTANBUL

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