Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti
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Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki otomobilin kaputuna yorgun mermi isabet etti.

Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde olan 19 SB 739 plakalı otomobilin kaporta kısmına, akşam saatlerinde düğünden atıldığı tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Aracın kaporta kısmında maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Polis, ateş eden kişinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı - ÇORUM

Park halindeki araca yorgun mermi isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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