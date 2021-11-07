Park halindeki araca kurşun yağdırdılar

KASTAMONU (İHA) - KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde park halindeki araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların isabet ettiği araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Akdemir isimli vatandaş, gece saatlerinde aracını caddeye park ederek evine gitti. Bir süre sonra gelen silah sesleri üzerine dışarı çıkan Cemal Akdemir, park halindeki aracının kurşunlandığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde polis ekipleri, 10 adet boş kovan buldu. Araca da 5 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU