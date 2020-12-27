Park halindeki araç cayır cayır yandı
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Park halindeki araç cayır cayır yandı

27.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:59

Park halindeki araç cayır cayır yandı Kayseri'de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Park halindeki araç cayır cayır yandı

KAYSERİ - Kayseri'de park halindeki araç cayır cayır yanarken, aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi Şengül Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki araç alev aldı. Aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aracın alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yaralanan 3 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Park halindeki araç cayır cayır yandı
Park halindeki araç cayır cayır yandı
Park halindeki araç cayır cayır yandı
Park halindeki araç cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN KAN

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