Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde Çalışacak 45 Personelimizin Belirlendiği Kura Çekimi Sonuçları
Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışacak olan 45 personelimizin belirlendiği kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdik.
Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışacak olan 45 personelimizin belirlendiği kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdik. Yeni mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sağlıklı bir iş hayatı diliyoruz.
OZAN DALOĞLU
BERKAY CEBECİ
MUSA CAN
YALÇIN KALKANCI
İLKAY ULUS
BARIŞ ÇELİKOĞLU
MUSTAFA ARIK
EMRAH CİNKAVUK
GÖKHAN EYMEZ
SELAMİ AKIN
ŞABAN NAK
ERTUĞRUL EYMEZ
MİRAÇ KIZILTOPRAK
EMİRHAN AKKUŞ
SİNAN SEVDALI
ABDULSAMET TUNÇ
OSMAN ÜNAL
YUSUF BOZKURT
İBRAHİM CEYLAN
ORHAN MAKAS
FIRAT EMRE GERGEN
EMRE GÜVEN
EMRE ÖZKAN
SAMET MİSOĞLU
ENES YILDIRIM
MUSTAFA GÜLLÜ
SABRİ ERTEN
FERHAT GÜLLÜ
MUHAMMET TUNÇ
VOLKAN CEBECİ
MURAT LÜLECİ
FERİT KÖKÇÜ
YALÇIN ÇALMAN
ENVER ALTUĞ
BAHA BERKE DEMİR
FATİH ARI
GÖKMEN YILDIRIM
ALPER ÖTER
EMRE YANMAZ
FURKAN EMRE ÇAKMAK
RECEP KURT
YÜCEL ORTAKUZ
CEVAT AYHAN
MUHAMMET EMİN TURAN
İSMAİL MUTLU
YEDEK
HAYRETTİN EYMEZ
OĞUZ ERKAYA
HASAN EMRE KURT
YAKUP ÖZYILMAZ
ZAFER ALTINOK
SİNAN ÖZDEMİREL
İSHAK AKDAŞ
SAMET DAŞKIRAN
İBRAHİM GÜLLÜ
FURKAN GÜRBÜZ
MUSTAFA TUĞRUL GÖLYERİ
Kaynak: Habermetre