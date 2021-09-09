Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde Çalışacak 45 Personelimizin Belirlendiği Kura Çekimi Sonuçları
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Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde Çalışacak 45 Personelimizin Belirlendiği Kura Çekimi Sonuçları

Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde Çalışacak 45 Personelimizin Belirlendiği Kura Çekimi Sonuçları
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Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışacak olan 45 personelimizin belirlendiği kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdik.

Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışacak olan 45 personelimizin belirlendiği kura çekimini noter huzurunda gerçekleştirdik. Yeni mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sağlıklı bir iş hayatı diliyoruz.

OZAN DALOĞLU

BERKAY CEBECİ

MUSA CAN

YALÇIN KALKANCI

İLKAY ULUS

BARIŞ ÇELİKOĞLU

MUSTAFA ARIK

EMRAH CİNKAVUK

GÖKHAN EYMEZ

SELAMİ AKIN

ŞABAN NAK

ERTUĞRUL EYMEZ

MİRAÇ KIZILTOPRAK

EMİRHAN AKKUŞ

SİNAN SEVDALI

ABDULSAMET TUNÇ

OSMAN ÜNAL

YUSUF BOZKURT

İBRAHİM CEYLAN

ORHAN MAKAS

FIRAT EMRE GERGEN

EMRE GÜVEN

EMRE ÖZKAN

SAMET MİSOĞLU

ENES YILDIRIM

MUSTAFA GÜLLÜ

SABRİ ERTEN

FERHAT GÜLLÜ

MUHAMMET TUNÇ

VOLKAN CEBECİ

MURAT LÜLECİ

FERİT KÖKÇÜ

YALÇIN ÇALMAN

ENVER ALTUĞ

BAHA BERKE DEMİR

FATİH ARI

GÖKMEN YILDIRIM

ALPER ÖTER

EMRE YANMAZ

FURKAN EMRE ÇAKMAK

RECEP KURT

YÜCEL ORTAKUZ

CEVAT AYHAN

MUHAMMET EMİN TURAN

İSMAİL MUTLU

YEDEK

HAYRETTİN EYMEZ

OĞUZ ERKAYA

HASAN EMRE KURT

YAKUP ÖZYILMAZ

ZAFER ALTINOK

SİNAN ÖZDEMİREL

İSHAK AKDAŞ

SAMET DAŞKIRAN

İBRAHİM GÜLLÜ

FURKAN GÜRBÜZ

MUSTAFA TUĞRUL GÖLYERİ

Kaynak: Habermetre

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