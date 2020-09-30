Paris'teki patlama sesinden Roland Garros'taki oyuncular da etkilendi

Fransa'nın başkenti Paris'te duyulan patlama sesi o esnada Roland Garros tenis turnuvasında mücadele eden oyuncuları da etkiledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesi duyulduğunda dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'ta mücadele eden oyuncular da kısa süreli tedirginlik yaşadı. O anlar da kameralara yansıdı.

SONİK PATLAMA KORKUTTU

Paris'in büyük bir kısmında duyulan ses nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Polis ise patlamanın ses bariyerini aşan bir uçak nedeniyle meydana gelen "sonik patlama" olduğunu duyurdu.

TENİŞÇİLER PANİK OLDU

Sesin duyulduğu sırada Roland Garros tenis turnuvasında mücadele eden oyuncular Stan Wawrinka ve Dominik Koepfer kısa süreli panik yaşadı. Oyuncuların tedirgin olduğu anlar ekranlara da yansıdı.