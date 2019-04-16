Paris'te Yangın: Notre-Dame'daki Sanat Eserleri ve Dini Sembollerin Akıbeti Ne Oldu?

Paris'in yaşayan en eski yapıları arasındaki 850 yıllık Notre-Dame Katedrali'ndeki yangın sonrası bu anıttaki sanat eserlerinin ve dini sembollerin akıbeti merak ediliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kilisede büyük öneme sahip eserler arasında heykeller, tablolar, el yazmaları, müzik enstrümanları, vitraylar yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle