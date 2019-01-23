Paris'te Tecavüz İddiasıyla Gözaltına Alınan Amerikalı Şarkıcı Chris Brown Serbest Bırakıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te tecavüz iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı ünlü rap ve R&B şarkıcısı Chris Brown, sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Chris Brown'nun herhangi bir kefalet ücreti ödemediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Brown ile ilgili soruşturmanın sürdüğü de kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Brown'un avukatı Raphael Chiche ise müvekkilinin masum olduğunu söyledi.

Avukat Chiche, Brown'un, kendisine iftira atanlar aleyhine dava açmak istediğini de belirtti. Rihanna'ya saldırdığını kabul etmişti

24 yaşındaki bir kadın, Chris Brown'un 15 Ocak'ta Paris'te bir otelin suitinde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ediyor.

Adı açıklanmayan kadının polise, Brown'la kent merkezinde Champs-Élysées (Şanzelize) Bulvarı'nda bir gece kulübünde tanıştıklarını, daha sonra birlikte otele gittiklerini ve şarkıcının kendisine tecavüz ettiğini söylediği bildiriliyor.

Fransız medyası, Brown'ın koruma görevlisinin ve bir arkadaşının da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu iki kişinin durumları henüz bilinmiyor.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya aracında saldırdığını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili olarak, gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

Amerikalı şarkıcı 2016 yılında da, polise kendisini silahla tehdit ettiğini söyleyen bir kadına saldırdığı şühesiyle gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.