Son dakika haberleri: - Paris'te polis Filistin'e destek gösterisine müdahale etti

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Son dakika gelişmesine göre - Paris'te polis Filistin'e destek gösterisine müdahale etti Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in katliamlarına karşı düzenlenen Filistin'e destek gösterisi polis tarafından izinsiz olduğunu ileri sürülerek sonlandırılırken, gösteriye katılanlara ise para cezası kesildi.

- Paris'te polis Filistin'e destek gösterisine müdahale etti

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in katliamlarına karşı düzenlenen Filistin'e destek gösterisi polis tarafından izinsiz olduğunu ileri sürülerek sonlandırılırken, gösteriye katılanlara ise para cezası kesildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen İsrail karşıtı Filistin'e destek gösterisine polis müdahale etti. Paris'te yer alan Fransa Dışişleri Bakanlığının yakınlarındaki İnvalides Meydanı'nda, İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs'te Filistinlere yönelik saldırılarına karşı Filistin halkına destek için düzenlenen gösterilere, çeşitli belediyelerde görevli kurul üyeleri ve bazı siyasiler de katıldı. Gösteride Filistin'e destek sloganları atılırken, gösterinin izinsiz olduğunu ileri süren polis ekipleri ise meydanda toplanan gruba dağılmaları yönünde çağrıda bulundu. Uyarılara rağmen göstericilerin dağılmayı kabul etmemesi üzerine polis ekipleri, meydanda toplananlara para cezası kesmeye başladı. Polisin ceza kestiğini gören göstericiler meydandan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI