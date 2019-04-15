Paris'te Notre Dame Katedrali'nde Yangın Çıktı

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde Yangın Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Paris'te Notre Dame Katedrali'nde Yangın Çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa'da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen tarihi Notre Dame Katedrali'nde renovasyon çalışmaların yapıldığı bölümde yangının çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangın nedeniyle katedralden uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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