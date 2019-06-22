Paris'te "Muhammed Mursi" gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 5 gün önce mahkeme salonunda yaşamını yitiren Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin maruz kaldığı haksızlıklar nedeniyle Mısır yönetimi protesto edildi.

Birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Mursi'nin fotoğraflarını taşıdı.

Eylemciler, "Katil Sisi", "Mursi şehit oldu", "Mursi Cumhurbaşkanı" ve "Mursi ölmedi, mücadele devam ediyor" şeklinde sloganlar attı.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı ve Tunus İrade Hareketi Partisi lideri Muhammed Munsif el-Merzuki'nin de katıldığı gösteride, Mursi'nin maruz kaldığı haksızlar nedeniyle Mısır yönetimi kınandı.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun Hapishanesi'nden kaçış ve Hamas adına caususluk" olarak bilinen davanın duruşması esnasında 17 Haziran'da hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin ölümünün ardından İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "teyakkuz" durumu ilan etti. Saat 23.00'ten itibaren Kahire'deki iş yerleri ve kafeler kapatıldı.

Mursi'nin cenazesi ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı" ifade edilmişti.

Mısır Başsavcısı Nebil Sadık tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Mursi'nin hastaneye getirildiğinde vefat etmiş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilmişti.

3 Temmuz 2013 darbesinin ardından gözaltına alınan Mursi hakkında farklı suçlamalardan 6 dava açıldı. Bu davalardan 4'ü sonuçlanmış, 2'sinin ise duruşmaları devam ediyordu. Sürmekte olan davalardan biri, yargıcın 2015 yılında Mursi hakkında idam kararı verdiği ve yüksek mahkemenin 2016 yılında bozduğu "Hapishaneler baskını" davasıydı.

Kaynak: AA