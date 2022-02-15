Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Yardımcısı, bugün açıklama yaparak trafikte hız radarı gibi işleyecek 'gürültü radarının' devreye alındığını duyurdu. Belirlenen limitten daha fazla gürültü çıkaran araca ceza kesilecek.

Paris'in ekoloji ve enerjiden sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Dan Lert, trafikte bir hız radarı gibi işleyecek olan gürültü radarının devreye alındığını ve araçların gürültü emisyonlarının ölçeceğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Lert, ayrıca bir aracın belirlenen ses eşiğini aştığında gürültü radarının aracın plakasının fotoğrafını çekeceğini ve araca ceza kesileceğini belirtti.