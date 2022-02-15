Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek - Haberler
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Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Yardımcısı, bugün açıklama yaparak trafikte hız radarı gibi işleyecek 'gürültü radarının' devreye alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'in Belediye Başkanı Yardımcısı, bugün açıklama yaparak trafikte hız radarı gibi işleyecek 'gürültü radarının' devreye alındığını duyurdu. Belirlenen limitten daha fazla gürültü çıkaran araca ceza kesilecek.

Paris'in ekoloji ve enerjiden sorumlu Belediye Başkanı Yardımcısı Dan Lert, trafikte bir hız radarı gibi işleyecek olan gürültü radarının devreye alındığını ve araçların gürültü emisyonlarının ölçeceğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Lert, ayrıca bir aracın belirlenen ses eşiğini aştığında gürültü radarının aracın plakasının fotoğrafını çekeceğini ve araca ceza kesileceğini belirtti.

MEDUSA SENSÖRLERİ

Fransa'da uzun bir süredir test edilen gürültü radarının 'Medusa' adı verilen sensörlerin, desibel ölçümü yaparak araçların ürettiği akustik izlerin görselleştirdiği ifade edildi. Gelecek birkaç ay boyunca radarın, yüksek sesli motosikletlerin veya arabaların plakalarını doğru bir şekilde tanımlayıp tanımlayamayacağını test edilecek. Cezaların ise 2023 başlarında kesilmeye başlanması bekleniyor.

AVRUPA'NIN EN GÜRÜLTÜLÜ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ

Money.co.uk tarafından Avrupa Çevre Ajansı verilerine dayanan 2021 araştırmasına göre, Paris 55 desibel veya daha yüksek trafik gürültüsüne maruz kalan Avrupa'nın en gürültülü şehirlerinden biri olduğu belirtildi. Kıyaslama Londra, Viyana ve Roma kentleri arasında yapıldı.


Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Paris'te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Medusa, Fransa, Paris, Dünya, Haberler

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