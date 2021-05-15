Paris'te Filistin'e destek gösterisi
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Paris'te Filistin'e destek gösterisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'e yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'e yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Gazze'ye yönelik saldırıları devam İsrail çeşitli ülkelerde protesto ediliyor. Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kişi İsrail saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in daha önce yapılan benzer bir gösteriyi işaret ederek gösteriye izin vermemesine rağmen toplanan kalabalığa karşı önlem alan Paris polisi, gösterinin gerçekleştirileceği güzergah üzerinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Engellere rağmen toplanan kalabalık İsrail karşıtı ve "Filistin için adalet istiyoruz", "Kahrolsun katil İsrail", "İşbirlikçi Macron" sloganları attılar.

(Tansu Sarıtaylı/ İHA)

Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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