Paris'te başı kesilen öğretmen: Macron'dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Paris'te başı kesilen öğretmen: Macron'dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı

19.10.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:35
Paris'te başı kesilen öğretmen: Macron'dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü Paris yakınlarında Samuel Paty adında bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü Paris yakınlarında Samuel Paty adında bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı.

Derste ifade özgürlüğü konusunu işlerken öğrencilere Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan Muhammed Peygamber karikatürlerini gösteren Samuel Paty'nin öldürülmesi dün birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı eylemlerle protesto edilmişti.

Macron, dün Savunma Konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda internet üzerinden "radikal İslamcı propagandanın izlenmesi ve cumhuriyetçi düzene karşı nefret mesajları paylaşan grup ve bireylere karşı somut adımlar atılması" kararlaştırıldı.

Emmanuel Macron Paty'nin öldürülmesini 'İslamcı bir terör saldırısı' diye nitelemişti.

Paty için Çarşamba günü ülke genelinde bir anma etkinliği düzenlenecek.

İnternette hedef gösterildi

47 yaşındaki Paty'nin karikatürleri görmek istemeyen öğrencilerin dersten çıkabileceğini söylediği ancak daha sonra bazı velilerin öğretmenin görevden alınması için şikayette bulunduğu belirtiliyor.

Fransız medyası, daha sonra öğretmenin adının ve kişisel bilgilerinin internette paylaşılarak 'hedef gösterildiğini' yazdı.

Paty'yi öldüren Abdullah A. adlı 18 yaşındaki Moskova doğumlu Çeçenistan asıllı saldırgan aynı gün polis tarafından vurulmuş, olayla ilgili olarak toplam 11 kişi gözaltına alınmıştı.

'Öldürülmesi için fetva verdiler'

Gözaltına alınanlar arasında Paty'nin okulundaki bir öğrencinin babasının da bulunduğu belirtiliyor.

Bu arada Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Europe 1 kanalına demecinde bu kişi ve gözaltında olan bir vaizin "Paty'nin öldürülmesi için fetva" verdiklerini söyledi.

Öldürülen öğretmen kimdi?

Le Monde gazetesine göre maktul tarih ve coğrafya öğretmeniydi. Derslerinde ifade özgürlüğü konusunu, Muhammed Peygamber karikatürlerinin yayınlanması örneğiyle işlemişti.

Öğretmen, bu karikatürleri görmek istemeyen Müslüman öğrencilerin o sırada sınıftan çıkabileceğini söylemişti.

Ay başında bazı Müslüman veliler, öğretmenin karikatürleri kullanmasını okul yönetimine şikayet etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Nordine Chaouadi adlı bir veli, "Oğlumun anlattığına göre süper iyi, sıcak kanlı ve nazik biriydi" dedi.

Karikatürleri yayınladığı için IŞİD tarafından saldırıya uğrayan Charlie Hebdo dergisi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tahammülsüzlük yeni bir eşiğe ulaştı ve ülkemizde uyguladığı terör sonlanacak gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Sergey Lavrov Vladimir Putin Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ercan Kesal Sadri Alışık İbrahim Selim
Spor Ozan Kabak Şenol Güneş Eddie Newton Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kıbrıs Ermeni Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Paris'te başı kesilen öğretmen: Macron'dan okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 11:35:36. #1.15#
title