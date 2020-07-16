Paris'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Paris'te 15 Temmuz şehitleri anıldı

Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

Paris'te 15 Temmuz şehitleri anıldı
16.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:32

Fransa'da Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü vesilesiyle şehitler için anma töreni gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'nın ev sahipliğinde anma töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin OECD nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçi Erdem Başçı, Türkiye'nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer ile Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin'in yanı sıra büyükelçiliğe bağlı müşavirlikler ve Paris'teki Türk sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Musa, FETÖ'nün planlandığı ancak her kesimden vatandaşın mücadelesiyle akim bırakılan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirtti. FETÖ'nün devlete yönelik büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu ifade eden Büyükelçi Musa, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan milletimizdir" dedi.

Bu yıl geçtiğimiz yıllara kıyasla programda değişiklik yapmak zorunda kalındığına vurgu yapan Büyükelçi, "Korona virüs nedeniyle belirli sayıda kişi davet etmek zorunda kaldık, davetlilerimiz maske takmak ve mesafeyi korumak durumunda olduğumuz için bu sene böyle oldu" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Musa 28 Haziran'da yapılan Fransa'daki yerel seçimlere değindiği konuşmasında, Fransa'da 700 bini aşkın Türk vatandaşının yaşadığını, yerel seçimlerde Türk kökenli 2 vatandaşın da ilk olarak belediye başkanı seçilmiş olduğunu, yine 400'e yakın Türk kökenlilerin belediyede çeşitli görevler üstlenmek üzere seçilmiş olduklarını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İHA

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