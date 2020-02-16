Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor

16.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:49

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Benjamin Griveaux müstehcen görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından çekilmesi üzerine yerine Sağlık Bakanı Agnes Buzyn aday oldu.



Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "doğduğu, büyüdüğü ve sevdiği şehir" olan Paris'e ve Parisliler'e hizmet etmek için önümüzdeki yapılacak seçimlerde aday olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle