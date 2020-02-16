Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor
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Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "doğduğu, büyüdüğü ve sevdiği şehir" olan Paris'e ve Parisliler'e hizmet etmek için önümüzdeki yapılacak seçimlerde aday olduğunu belirtti.

16.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 19:49
Paris: Seks skandalı ile adaylıktan çekilen Griveaux'nun yerine Sağlık Bakanı Buzyn geçiyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı 'un Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Benjamin Griveaux müstehcen görüntülerinin internette yayınlanmasının ardından çekilmesi üzerine yerine Sağlık Bakanı aday oldu.


Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, "doğduğu, büyüdüğü ve sevdiği şehir" olan Paris'e ve Parisliler'e hizmet etmek için önümüzdeki yapılacak seçimlerde aday olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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