Paris'in Sırrı Filmi
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Sırrı Derman, Paris Hilton’a olan hayranlığı ile tanınan bir adamdır. Yıllar önce Sinan Çetin’in çektiği bir reklamda oynayan Sırrı’nın hayatı, kendisine gelen bir telefonla bambaşka bir hal alır. Sinan Çetin, Paris Hilton ile bir reklam çekimi hazırlığındadır ve reklamda Paris Hilton ile birlikte ünlü jön Sırrı Ferman’ın oynamasını planlar. Ancak yönetmenin asistanı Sırrı Ferman yerine Sırrı Derman’ı arayınca işler karışır. Sırrı Derman, Paris Hilton ile reklam çekimine çağırıldığı zannedince, bunun bir işaret olduğunu ve Paris Hilton ile evlenmesinin kaderi olduğunu düşünerek yola koyulur. İki Sırrı’nın da çekimlerin yapılacağı alana gelmesi ortamın karışmasına neden olur.
Yönetmen: Barış Denge
Senaryo: Barış Denge, Alican Ökmen
Oyuncular: Paris Hilton, Şafak Sezer, Volkan Güleç, İrem Mercan, Turan Selçuk Yerlikaya, Burcu Görek, Ayşen Gruda
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Paris'in Sırrı
Yapımcı Firma: Post Office
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: STL3
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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