Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor
Haberler » Dünya » Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor - Haber

Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor

Fransa tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan bilinen ve başkent Paris’i kana bulayan saldırıların bugün 4. yıldönümü.

13.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:31
Paris'i kana bulayan saldırıların 4. yıldönümü: Saldırıların tanığı, yaşadığı kabusu anlatıyor

tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan ve başkent 'i kana bulayan saldırıların bugün 4. yıldönümü.


13 Kasım 2015'te Bataclan Tiyatrosu binası ve çevresinin yanı sıra Fransa Stadı yanında koordineli bir şekilde yapılan saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan yaralanırken bütün bir ülke ise şok etkisi yaşamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et