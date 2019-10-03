Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü

03.10.2019 18:34

Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.

İki kişinin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğünde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği kaydedildi.

Kaynak: AA