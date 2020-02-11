Paris: Akademisyenler İran'da tutuklu meslektaşları için toplandı

11.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:15

Fransız akademisyenler, İran'da tutuklu bulunan meslektaşları için başkent Paris'te eylem yaptı.



1 Şubat 1979'da Fransa'nın başkenti Paris'ten dönen Ayetullah Humeyni'nin 11 Şubat 1979'da İran İslam Devrimi'ni ilan etmesinin 41'inci yıl dönümünde Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarında İnsan Hakları Meydanı'ndan yüzden fazla akademisyen ve yakınları, İran'da tutuklu bulunan ünlü Sciences Po fakültesi araştırmacılarını desteklemek için toplandı. Euronews.com'da Görüntüle