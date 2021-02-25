Parazit Mantarı Nedir ve Neden Olur? Parazit Mantarı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Mantarlar, çoğu insanda bulunan ve çeşitli sebeplerden ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Kaşıntı, döküntü, kızarma, su toplama gibi belirtileri vardır. Bu hastalığın önüne geçmek için önce bir uzmana başvurulmalı ve ardından alınması gereken önlemler alınmalıdır.

Parazit Mantarı Nedir?

Tek hücreli mantar türlerinin ortaya çıkardığı bir enfeksiyon türüdür. Deride çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir. Pek çok mantar türü vardır. Bunların deri üzerinde yayılması ve enfeksiyon oluşturması için sadece bir tanesinin deri üzerinde çoğalması önemlidir. Bununla birlikte deride şiş ve kızarıklık, kaşıntı gibi pek çok belirtiyi de beraberinde getirir. Hava sıcaklığı nedeniyle yaz aylarında çoğalması daha fazla olur.

Tedavi edilmediğinde şiddetlenir ve yayılabilir. Deri hastalıklarının çoğunu mantar hastalığı oluşturur. Genellikle tırnak, deri ve saç gibi dokularda görülür. Bunlar haricinde lenf bezi, dil ve vajina gibi vücut bölgelerinde de çıkabilir. Saç derisinde çoğalarak saçkıran hastalığına da sebebiyet verebilir. Bu hastalık grubu, bulaşıcı hastalıklar arasında yer alır.

Parazit Mantarı Nedenleri Nelerdir?

Parazit mantar hastalığı denildiğinde birçok neden akla gelir. Bu belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

1. Hamilelik

2. Antibiyotik Kullanımı

3. Obezite

4. Dar kıyafetler kullanmak

5. Sağlıksız ve dengesiz beslenme

6. Bağışıklık sistemine ait ilaçlar kullanımı

7. Cildin kurumaması ve nemli kalması

8. Terleten kumaşlar kullanmak

9. Ayakların tüm gün ayakkabı içerisinde kalması

10. Mantar enfeksiyonuna sahip biriyle temas etmek

11. Cilde uygunsuz pH'taki ürünleri kullanmak

12. Yeterli hijyeni gösterememek ve iç çamaşırların sık değiştirilmemesi

13 Terlik, havlu, ayakkabı gibi eşyaları başkası ile ortak kullanım halinde olmak gibi durumlar mantar hastalığının nedenleri arasında yer almaktadır.

Parazit Mantarı Nasıl Geçer ve Tedavisi Nasıldır?

Bu hastalığın tedavisi enfeksiyonun geliştiği ve oluştuğu yere göre değiştiği için hekimler tarafından hastaya özel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Makatta oluşan mantar için vücudun çeşitli bölgelerinde deri yüzeyinde olan pek çok mantar çeşidi için antifungal ilaçlardan yararlanılır. Bu ilaçlar krem ve pomadlar şeklinde olabilir. Bunlar haricinde ağız yoluyla haplar şeklinde de alınabilir. Bu enfeksiyonu yaşayan kişilerde, ilk önce mantarın kaynağı belirlenmelidir.

Kadınlarda çok sıklıkla görülen vajinal mantar için krem ve oral haplar, vajina içerisinde bulunan fitiller yer alır. Bunlar haricinde vajinal mantar, ozon tedavisi gibi tedavi yöntemi ile de geçirilebilir. Dil mantarı tedavisi için ise içerisinde az miktarda florür bulunan diş macunları ile bakım önerilir. Şiddetli bir hal aldığında ise anfigunal ilaçlar kullanılabilir.

Mantar hastalığı olan kişilerde bu hastalığın tekrar nüksetmesi büyük olasılıktır. Tekrarlamaması için hijyen ve kıyafet seçimine özen gösterilmelidir.

Parazit Mantarına Ne İyi Gelir?

Mantar enfeksiyonu bulunan yerin nemli kalmamasına özen gösterilmelidir. Bunun için çok iyi bir şekilde temizlemeli ve kurulanmalıdır. Bu hastalığa en iyi gelen şey hastalıklı bölgenin kuruluk derecesidir. Törpü, tırnak makası, terlik, ayakkabı, havlu, tarak, iç çamaşır gibi eşyaların kullanımı tek olmalıdır ve birden fazla kişi kullanmamalıdır. Sauna, hamam, yüzme havuzu gibi ortak kullanım yerlerinde de çıplak ayak ile gezilmemesi, ıslak çorap giyilmemesine dikkat edilmesi, havasız kalan ayaklar yani dar ayakkabıların tercih edilmemesi önemlidir. Bu durumlar mantar enfeksiyonunu görülme olasılığını arttıran noktalardır.

Kaynak: Hürriyet