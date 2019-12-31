Parayla vatandaşlık alınabilen ülkeler hangileri?
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle ekonomiye katkıda bulunma şartıyla vatandaş olma koşulları esnetildi. Yatırım yaparak veya mal varlığına sahip olma koşuluyla vatandaşlık almanın mümkün olduğu ülkeleri sizin için derledik
31.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 08:35
Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için birçok ülke farklı şartları yerine getiren yabancılara vatandaşlık imkanı sunuyor.
Bu şartların başında dil bilme ve zorunlu ikamet gibi kriterler geliyor. Bazı ülkelerdeyse sadece yatırım yapma koşulu vatandaşlık alabilmek için yeterli. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com