Parayı kim buldu? Parayı kim icat etti?
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Parayı kim buldu? Parayı kim icat etti?

25.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:42
Parayı kim buldu? Parayı kim icat etti?

Tarih konularından yazının icadı, en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, Parayı kim icat etti? Parayı kim buldu?

Öğrencilerin en çok araştırma yaptığı konulardan biri olan paranın bulunması, detayları ile merak ediliyor. Parayı kim buldu? Parayı kim icat etti? İşte, detaylar…

PARAYI KİM BULDU?

Lidyalılar

(MÖ 687-546)

İlk para, bankacılık sistemi ve Asur'a kadar uzanan Kral Yolu'nu uygarlığa hediye ettiler.

• Kara ticaretinde uzman olup, Sard'dan başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan Kral Yolu, Lidyalıların eseridir.

• Takasa dayalı ekonomiden paraya dayalı bir ekonomiye geçişi temin ettiler. Ücretli askerlerden oluşan savunma sistemleri en büyük zaaflarıydı.

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