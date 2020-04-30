Parasını düşüren yaşlı kadının imdadına polisler yetişti

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacının yerde naylon torpa içinde bulduğu para, polisin yaptığı araştırma ile sahibine verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacının yerde naylon torpa içinde bulduğu para, polisin yaptığı araştırma ile sahibine verildi. Rabia Saraç'ın (69), Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı 750 lira yardım parasını düşürdüğü ve bundan habersiz olduğu anlaşıldı.

Alaşehir'e bağlı Çarıktekke Mahallesi'nde oturan Rabia Saraç, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen ihtiyaçlarını karşılamak için geldiği Kula ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı 750 lira yardım parasını düşürdü. İlçede bulunan bir eczane çalışanları, naylon poşetin içinde buldukları parayı polise teslim etti. Harekete geçen ekipler, parayı düşüren vatandaşın Rabia Saraç olduğunu tespit etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilen Saraç, parasını teslim aldı.Parasını düşürdüğünü fark etmediğini söyleyen Saraç, polislerin kendisini telefonla aramasının ardından durumu fark ettiğini ifade etti. Mahalle muhtarı ve komşularından yardım isteyerek Kula'ya geldiğini ifade eden Saraç, eczane çalışanları ile polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA