Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı

İngiltere'de bir süredir paranoid şizofreni ile boğuşan adam akıl sağlığını giderek kaybetmeye başladı. 11 aylık bebeğinin bir 'şeytan' olduğunu düşünmeye başlayan baba, çocuğunu gezintiye çıkardığı sırada bir nehirden aşağıya attı. Korkunç eylemin ardından baba, gittiği bir barda yakalanırken, bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

23 yaşındaki Zak Bennett-Eko bir süredir uyuşturucuya bağlı paranoid şizofreni ile boğuşmaktaydı. Tedavi olmaya yeltense de bir süre sonra tedavi randevularına gitmemeye başladı.

İKİNCİ ÇOCUĞUNA HAMİLEYDİ

Bir süre sonra 11 aylık oğlunun şeytana dönüştüğünü inanmaya başladı. 11 Eylül'de Bennet-Eko, akşamüstü oğlunu pusetiyle gezmeye çıkardığı sırada anne Emma Bold, ikinci çocuğuna hamile olduğu için dinlenme gerekçesiyle onlara katılmadı.

BARDA YAKALANDI

Çocuğunu gezdirme bahanesiyle dışarı çıkaran Bennet-Eko, oğlunu Irwell nehrinden aşağıya attı. Bennet-Eko, korkunç eylemi gerçekleştirdikten sonra gittiği bir barda yakalanırken, aynı gün sabaha karşı saat 05.00 civarlarında talihsiz bebeğin cansız bedenine ulaşıldı.

Sevgilisi Emma Bold, mental durumu giderek kötüleşen katil ile ilgili verdiği ifadede, Bennet-Eko'nun kapısını tekmelediğini ve ona bir şeyler fırlattığını ifade etti. Aynı zamanda Beyonce'nin annesi olduğunu iddia ettiğini söyledi.

"O BİZİM BEBEĞİMİZ DEĞİL"

Bold, Bennet-Eko'dan "Zakari bizim bebeğimiz değil, ben de kendimi öldüreceğim" gibi mesajlar attığını söyledi.

Davanın takibini yapan Rob Hall, Bold'un Bennet-Eko'ya "İki bebeğe ve sana bakamam, gideceğim" dediğini iddia ederek, Bennet-Eko'nun kafasında tüm sorunların sebebinin 11 aylık oğulları Zakari olduğunu düşünmeye başladığını söyledi.

"BEN NE YAPIYORUM?" DEMİŞ

Bennet-Eko'yu inceleyen klinik uzmanlardan biri ise zanlının eylemi gerçekleştirirken "Ben ne yapıyorum?" diye sorduğunu ve bu nedenle yaptığının farkında olduğunu söylerken, başka bir uzman nehre attığı şeyin gerçekten bir şeytan olduğunu düşündüğünü söyledi.

MAHKEME SUÇLU BULDU

Bennet-Eko'nun mental olarak sağlıklı olmaması nedeniyle, sağlıklı bir insanın yükümlülüklerinden muaf olması bekleniyordu ve bu nedenle de bir ceza almayacağı düşünülüyordu. Ancak savcılık 'azaltılmış sorumluluk' nedeniyle Bennet-Eko'nun 'adam öldürmekten' suçlu bulunmasını istedi.

Jüri bu karara uyarak, Bennet-Eko'nun adam öldürmekten suçlu olduğuna karar verdi.

PARANOİD ŞİZOFRENİ NEDİR?

Paranoid şizofreni genelde genç kişilerde görülür ve duygularını aşırı uçlarda yaşama durumudur. Dış görünüşlerinde bir gariplik yoktur ve çoğunlukla agresif tavırları erkekler sergiler. Dine aşırı düşkün ya da cinsel dürtülere kapılmış olabilecekleri gibi, filozofik meselelerde de uğraşmaya başlarlar. Çeşitli sanrılar, hayaller ve gerçek olmayan korkunç şeyler görürken, yaşadıkları bu durumu inkar etme eğilimi içinde olurlar. Tedavi edilmezse tehlikeli sonuçlar doğurabilir.