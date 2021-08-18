Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması
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Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli masa tenisçi Neslihan Kavas, hem ferdi hem de takım olarak madalya kazanıp podyuma çıkmayı hedeflediğini belirtti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli masa tenisçi Neslihan Kavas, hem ferdi hem de takım olarak madalya kazanıp podyuma çıkmayı hedeflediğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli masa tenisçi Neslihan Kavas, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinin kendileri için avantaja mı yoksa dezavantaja mı dönüştüğü ve nasıl bir hazırlık dönemi geçirdikleriyle ilgili Neslihan Kavas, "Pandemi sürecinde tam kapanma sırasında çalışmalarımıza evde fiziksel ve mental olarak devam ettik, bunun yanında mart ayından bu yana da Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürekli kamplardayız. Kamplarımızda da çok yoğun bir şekilde çalıştık. Uzun bir dönem oldu, tabii eksikliklerimizi kapatma açısından bir avantaja dönüştü diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Tokyo 2020'deki hedeflerine ilişkin ay-yıldızlı tenisçi Neslihan, "Pandemi koşullarında öncelikle sağlıklı bir şekilde oyunlara başlayıp daha sonra da hem ferdi hem de takım olarak kürsüye çıkmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Paralimpik oyunlarının olimpiyat oyunlarının gölgesinde kalıp kalmadığı ve gerekli duyarlılığın gösterilip gösterilmediğine ilişkin de milli sporcu, şunları kaydetti:

"Gölgesinde kaldığını düşünmüyorum çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığımız bize her türlü desteği sağladı bu dönemde. Ancak şöyle diyebilirim duyarlılık ve ajitasyondan ziyade bizim emeklerimizin karşılığı olan başarılarımızın sosyal medyada olsun, yazılı ve görsel basında olsun daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum."

"Engelli bir birey olarak şu an bütün milletin sorumluluğunu üstleniyorsunuz, bu sorumluluk nasıl bir duygu, insanların gözü sizin üzerinizde olacak" şeklindeki görüşler üzerine de Neslihan Kavas, "Beşinci kez paralimpik oyunlarına katılmama rağmen bu heyecan açıkçası bende hiçbir zaman bitmedi. Bu sorumluluğun da her zaman bilincindeyiz. Ancak paralimpik oyunları çok farklı bir atmosfer, üzerinden 5 yıllık bir süreç geçti. Çok emekler verdik, Tokyo'da da kanımızın ve terimizin son damlasına kadar bu emeklerin karşılığını almak için savaşaca

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Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması
Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması
Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması
Paralimpik masa tenisçi Neslihan Kavas'ın hedefi Tokyo'da madalya sevinci yaşamak Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

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