Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez AA'yı ziyaret etti
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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez AA'yı ziyaret etti

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez AA'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Büyükelçi Valdez'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Valdez'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında Valdez'e bilgi verdi.

AA'nın olayları bizzat gerçekleştiği yerden dünyaya aktardığını ifade eden Karagöz, yatırımlarını son 10 yılda önemli ölçüde artıran kurumun dünyanın dört bir yanından hikayeler anlatmayı hedeflediğini söyledi.

Büyükelçi Valdez de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

Paraguay ile Türkiye arasında her zaman olumlu ilişkiler bulunduğunu dile getiren Valdez, "Olumlu haberler ve reklamlar, her iki ülkenin halklarının gelişen ilişkilerini daha da geliştirebilir." diye konuştu.

Valdez, AA'nın başarılı çalışmalarına dikkati çekerek, Paraguaylıların kurumun yayınlarını ilgiyle takip ettiğini söyledi.

Devam eden yangınlarla ilgili Türkiye'nin çabalarına değinen Büyükelçi Valdez, Türk halkının dayanışmasına, profesyonel itfaiye birimlerinin yaklaşımına hayran kaldığını ve ülkeye acil şifalar dilediğini ifade etti.

Görüşmede AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da kurumun haber stratejisi, amaçları, faaliyetleri hakkında detaylı sunum yaptı ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının kullandığı, AA'ya ait öne çıkan bazı fotoğrafları paylaştı.

Karagöz ve Valdez, görüşme sonunda birbirlerine sembolik hediyeler takdim etti.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez AA'yı ziyaret etti
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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